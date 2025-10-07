СМИ раскрыли детали переговоров между Израилем и ХАМАС

AFP: непрямые переговоры Израиля и ХАМАС идут в позитивном ключе

Непрямые переговоры между представителями Израиля и палестинского движения ХАМАС в понедельник, 6 октября, прошли в позитивном ключе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в палестинском движении, передает РИА Новости.

«Переговоры вчера вечером были позитивными, первый раунд продлился четыре часа», — заявил он.

В публикации говорится, что возобновление непрямых переговоров намечено на полдень в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

