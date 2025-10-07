Захарова отвергла обвинения Финляндии о нарушении Россией принципов Хельсинки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла обвинения главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти Хельсинских принципов.

Российский дипломат назвала соответствующее заявление финского министра «откровенной ложью, к которой все уже привыкли».

«В чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался – государствами-членами ОБСЕ», — написала Захарова.

6 октября Валтонен заявила, что Россия якобы нарушила все десять принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце августа президент Финляндии Александр Стубб сказал, что отношения его страны с Россией будут восстанавливаться уже после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать российский фактор, и подчеркнул, что у Хельсинки с Москвой была общая история и неизбежно будет будущее. Сейчас же, по словам финского лидера, «связи фактически отсутствуют из-за войны».

Ранее в Госдуме оценили возможность восстановления отношений с Финляндией.