Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle заявил, что отношения его страны с Россией будут восстанавливаться уже после завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать российский фактор, и подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее. Сейчас же, по его словам, связи фактически отсутствуют из-за войны.

Стубб добавил, что в будущем Финляндия намерена выстраивать взаимодействие с Россией в прагматичном и практичном ключе.

Отношения между странами резко ухудшились в последние годы, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В Москве называли этот шаг бессмысленным с точки зрения национальных интересов самой Финляндии и предупреждали о размещении у ее границ российских войск и систем вооружения. Дополнительное напряжение вызвало решение финских властей закрыть границу с Россией, мотивируя это якобы организованной Москвой отправкой мигрантов. В России такие обвинения неоднократно отвергали.

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что двусторонние отношения оказались полностью разрушены, а политика финских властей привела к катастрофическому обвалу во всех сферах сотрудничества. Дипломат также отметил, что подобного «железного занавеса» между Россией и Финляндией не существовало даже перед Второй мировой войной.

Ранее президент Финляндии рассказал, как номер главы МИД Сергея Лаврова помог ему в России.