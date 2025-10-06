На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия обвинила Россию в нарушении всех принципов Хельсинки

Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинки
Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия нарушила все десять принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад», – подчеркнула Валтонен, связав это с «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины».

3 октября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен обратился к странам-членам НАТО с призывом увеличить инвестиции в оборонную сферу. Он отметил, что США переориентируют ресурсы в сторону Индо-Тихоокеанского региона, а также на укрепление внутренней безопасности.

Ранее в Финляндии призвали ЕС изменить политику после слов генсека НАТО о российских ракетах.

