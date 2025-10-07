В ОБСЕ назвали Крым частью Украины

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Хуан Понса Сампьерто во время выступления в Верховной раде назвал Крым частью территории Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, ОБСЕ непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики.

«Спасибо за приглашение на саммит Крымской платформы в Стокгольме. Я подтверждаю свое участие и четко заявляю: Крым — это Украина», — заявил Сампьерто.

Накануне бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что, будучи в должности президента Украины, отдал бы «четыре области и Крым» России, при этом не признавая их юридического статуса. Он допустил, что это будет «длящееся мирное соглашение», а не «мирный договор»: Украина выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее генсек Совета Европы заявил о «максимально быстрой» работе над «спецтрибуналом» против РФ.