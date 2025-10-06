Арестович заявил о готовности «отдать четыре области и Крым»

Арестович заявил, что будучи президентом отдал бы четыре области и Крым России

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что, будучи в должности президента Украины, отдал бы «четыре области и Крым» России, при этом не признавая их юридического статуса. Свою позицию он высказал в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

«Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими», — сказал Арестович.

Он допустил, что это будет «длящееся мирное соглашение», а не «мирный договор»: Украина выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.

«Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, что бы война по этой линии не возобновилась никогда», — порассуждал политик.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Путин назвал битву России за новые регионы праведной.