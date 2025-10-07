На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Делягин: запрет Лукашенко на повышение цен может сработать

Депутат ГД Делягин: запрет Лукашенко на повышение цен осуществим
Сергей Бобылев/РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко запретить повышение цен в республике, а также заявления экспертов, согласно которым такой шаг вызовет дефицит товаров внутри страны и ударит по производствам, зависящим от внешних поставок.

По словам парламентария, белорусский лидер пошел на довольно резкие меры, но они вполне соответствуют экономической теории.

«Ну, а люди, которые зомбированы догмами финансовых спекуляций, которые преподаются под видом экономики в очень большой части мира, в том числе и нашей стране, естественно, просто не знают, что антимонопольная политика имеет право на существование», — сказал Делягин.

Накануне Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком правительства и обеими палатами парламента заявил о введении запрета на повышение цен в Белоруссии.

До этого Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал руководство региона и чиновников в целом меньше говорить, а больше делать, чтобы не стать «прозаседавшимися».

Ранее Лукашенко одобрил проект изменений в договор с Россией о военном сотрудничестве.

