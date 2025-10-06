Лукашенко жестко запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в республике. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с экономическим блоком правительства и обеими палатами парламента, передает газета «Абзац».

«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Не дай бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты-перерасчеты», — сказал президент.

3 октября Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал руководство региона и чиновников в целом меньше говорить, а больше делать, чтобы не стать «прозаседавшимися».

27 сентября президент Белоруссии во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х сам был руководителем, и устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам. Лукашенко заметил и то, что на полях «чужая техника», и пообещал «разобраться» с чиновниками.

