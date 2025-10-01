На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко одобрил проект изменений в договор с Россией о военном сотрудничестве

Лукашенко одобрил проект изменений в договор о военном сотрудничестве с Россией
true
true
true
close
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект изменений в соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией от 10 декабря 2009 года. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Там отметили, что данный проект одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На проведение переговоров и подписание документа уполномочен Государственный военно-промышленный комитет после рассмотрения в белорусском правительстве.

С 12 по 16 сентября на белорусской территории проходили совместные учения Москвы и Минска «Запад-2025». Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

До этого Белоусов заявил Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами