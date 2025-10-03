Лукашенко призвал чиновников в Белоруссии меньше говорить

Лукашенко посоветовал белорусским чиновникам больше делать и меньше говорить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал руководство региона и чиновников в целом меньше говорить, а больше делать, чтобы не стать «прозаседавшимися». Его цитирует агентство «БелТА».

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — сказал глава государства.

По информации агентства, в первую очередь Лукашенко поинтересовался, завершился ли сев озимых. Руководитель области Алексей Кушнаренко доложил президенту Белоруссии, что массовый сев как раз завершается.

27 сентября Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х сам был руководителем, и устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам. Президент заметил и то, что на полях «чужая техника», и пообещал «разобраться» с чиновниками.

