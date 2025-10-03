На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал чиновников в Белоруссии меньше говорить

Лукашенко посоветовал белорусским чиновникам больше делать и меньше говорить
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал руководство региона и чиновников в целом меньше говорить, а больше делать, чтобы не стать «прозаседавшимися». Его цитирует агентство «БелТА».

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — сказал глава государства.

По информации агентства, в первую очередь Лукашенко поинтересовался, завершился ли сев озимых. Руководитель области Алексей Кушнаренко доложил президенту Белоруссии, что массовый сев как раз завершается.

27 сентября Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х сам был руководителем, и устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам. Президент заметил и то, что на полях «чужая техника», и пообещал «разобраться» с чиновниками.

Ранее Лукашенко рассказал о своем навязчивом сне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами