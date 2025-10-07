На Западе рассказали о ссоре Германии и Польши из-за слов Меркель об СВО

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о косвенной роли Польши и Прибалтики в начале специальной военной операции на Украине спровоцировало дипломатический скандал. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По информации издания, слова Меркель вызвали резкую реакцию в Варшаве. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ее политика в отношении России нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.

Издание подчеркивает, что германо-польские отношения и до этого были напряжены из-за спора о безопасности границы и миграционного кризиса. Польская сторона давно выражает разочарование подходом Германии к отношениям с Россией как при Меркель, так и при действующем канцлере Олафе Шольце.

6 октября Меркель заявила, что косвенной причиной начала украинского конфликта является пандемия ковида. Также экс-канцлер ФРГ отметила, что предлагала новый формат диалога между Евросоюзом и Россией в 2021 году, однако ее инициатива не нашла поддержки в Польше и странах Прибалтики, что сделало их косвенными виновниками начала украинского конфликта.

Ранее Меркель призвала искать выход из конфликта на Украине путем дипломатии.