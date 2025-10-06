Меркель назвала необычного виновника конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что косвенной причиной начала украинского конфликта является пандемия ковида. Об этом она заявила в интервью венгерскому проекту Partizan.

По мнению экс-главы немецкого правительства, из-за введения антикоронавирусных ограничений политикам стало сложнее взаимодействовать в том числе по вопросам, связанным с ситуацией в Донбассе.

«Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно», — объяснила Меркель.

В том же интервью она заявила, что предлагала новый формат диалога между Евросоюзом и Россией в 2021 году, однако ее инициатива не нашла поддержки в Польше и странах Прибалтики, что сделало их косвенными виновниками начала украинского конфликта.

В МИД Эстонии, комментируя слова Меркель, заявили, что они «бросают на нее тень».

Ранее Меркель призвала искать выход из конфликта на Украине путем дипломатии.