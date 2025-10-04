Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Partizán призвала искать подход к урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем. Ее слова приводит газета «Известия».

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — заявила она.

По словам бывшего канцлера, европейские лидеры должны заранее и совместно обдумывать, каким образом дипломатические действия могут повлиять на ход событий.

Меркель отметила, что никогда не ощущала, чтобы у ФРГ или у нее персонально была какая-либо чрезмерная власть. Она добавила, что всегда было понятно, что на международном уровне необходимо действовать сообща, поскольку не получится ничего реализовать, если страны не смогут найти общего решения.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что его американский коллега Дональд Трамп не хочет приглашать лидеров европейских стран к переговорам по Украине, так как они сами продемонстрировали, что их статус «ниже плинтуса».

Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сами признавались, что участвовали в переговорах, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине возможность накопить силы. Речь идет о встречах, приведших к подписанию «Минска-2».

Ранее Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни».