На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меркель призвала искать выход из конфликта на Украине путем дипломатии

Меркель: Европе нужно искать дипломатическое решение украинского кризиса
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Partizán призвала искать подход к урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем. Ее слова приводит газета «Известия».

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — заявила она.

По словам бывшего канцлера, европейские лидеры должны заранее и совместно обдумывать, каким образом дипломатические действия могут повлиять на ход событий.

Меркель отметила, что никогда не ощущала, чтобы у ФРГ или у нее персонально была какая-либо чрезмерная власть. Она добавила, что всегда было понятно, что на международном уровне необходимо действовать сообща, поскольку не получится ничего реализовать, если страны не смогут найти общего решения.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что его американский коллега Дональд Трамп не хочет приглашать лидеров европейских стран к переговорам по Украине, так как они сами продемонстрировали, что их статус «ниже плинтуса».

Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сами признавались, что участвовали в переговорах, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине возможность накопить силы. Речь идет о встречах, приведших к подписанию «Минска-2».

Ранее Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами