На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали произволом аннулирование Польшей виз россиян

МИД: аннулирование Польшей виз для российских специалистов является произволом
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Решение Польши аннулировать визы российских экспертов, которые планировали принять участие в «Варшавской конференции по человеческому измерению» под эгидой финского председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), является произволом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«На днях стало известно об очередном вопиющем произволе со стороны польских властей в отношении представителей российских общественных организаций. Как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в мероприятии под эгидой Действующего председательства ОБСЕ, аннулировали уже выданные визы», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что произошедшее должно убедить членов ОБСЕ начать переговоры о переносе штаба Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и мероприятий организации из Польши. По словам дипломата, Варшава «расписалась в своей абсолютной некомпетентности» в роли «страны-хозяйки» форумов ОБСЕ.

5 октября в Российском общественном институте избирательного права (РОИИП) сообщили, что представители организации не смогли принять участие в организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве конференции по человеческому измерению, так как Польша аннулировала их визы. В заявлении говорится, что польские власти приняли подобные меры, «грубо демонстрируя свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока».

Ранее Захарова обвинила Польшу в стремлении уничтожить ОБСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами