В МИД РФ назвали произволом аннулирование Польшей виз россиян

Решение Польши аннулировать визы российских экспертов, которые планировали принять участие в «Варшавской конференции по человеческому измерению» под эгидой финского председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), является произволом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«На днях стало известно об очередном вопиющем произволе со стороны польских властей в отношении представителей российских общественных организаций. Как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в мероприятии под эгидой Действующего председательства ОБСЕ, аннулировали уже выданные визы», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что произошедшее должно убедить членов ОБСЕ начать переговоры о переносе штаба Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и мероприятий организации из Польши. По словам дипломата, Варшава «расписалась в своей абсолютной некомпетентности» в роли «страны-хозяйки» форумов ОБСЕ.

5 октября в Российском общественном институте избирательного права (РОИИП) сообщили, что представители организации не смогли принять участие в организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве конференции по человеческому измерению, так как Польша аннулировала их визы. В заявлении говорится, что польские власти приняли подобные меры, «грубо демонстрируя свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока».

Ранее Захарова обвинила Польшу в стремлении уничтожить ОБСЕ.