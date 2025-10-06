Бывший премьер Франции раскрыл причину своей отставки

Бывший премьер-министр Франции Себастьян Лекорню рассказал The Washington Post, что ушел с поста, так как не смог найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны.

По его словам, каждая политическая партия ведет себя так, будто у нее есть большинство в парламенте.

«Быть ​​премьер-министром — трудная задача, особенно в данный момент», — отметил Лекорню.

6 октября ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров рассказал «Газете.Ru», что отставка Лекорню приведет к новым выборам в парламент или внеочередным президентским выборам.

По его мнению, назначать уже четвертого по счету премьер-министра будет просто бессмысленно, так как очевидно, что это не помогает консолидировать парламент. Федоров предполагает, что, скорее всего, во Франции распустят нижнюю палату парламента и объявят досрочные парламентские выборы. При этом нет уверенности в том, что внеочередные выборы помогут преодолеть кризис, который сейчас наблюдается во Франции, отметил политолог.

Ранее Макрона призвали уйти в отставку после ухода Лекорню с поста.