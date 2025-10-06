На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший премьер Франции раскрыл причину своей отставки

Лекорню: быть ​​премьер-министром Франции — трудная задача
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший премьер-министр Франции Себастьян Лекорню рассказал The Washington Post, что ушел с поста, так как не смог найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны.

По его словам, каждая политическая партия ведет себя так, будто у нее есть большинство в парламенте.

«Быть ​​премьер-министром — трудная задача, особенно в данный момент», — отметил Лекорню.

6 октября ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров рассказал «Газете.Ru», что отставка Лекорню приведет к новым выборам в парламент или внеочередным президентским выборам.

По его мнению, назначать уже четвертого по счету премьер-министра будет просто бессмысленно, так как очевидно, что это не помогает консолидировать парламент. Федоров предполагает, что, скорее всего, во Франции распустят нижнюю палату парламента и объявят досрочные парламентские выборы. При этом нет уверенности в том, что внеочередные выборы помогут преодолеть кризис, который сейчас наблюдается во Франции, отметил политолог.

Ранее Макрона призвали уйти в отставку после ухода Лекорню с поста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами