В России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню приведет к новым выборам в парламент или внеочередным президентским выборам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Буквально накануне вечером был утвержден состав нового кабинета министров, который войдет в историю как самый недолговечный кабмин, просуществовавший меньше одного дня. Дело в том, что новые назначения вызвали резкую негативную реакцию всех политических формирований. Видимо, это послужило каплей, которая переполнила чашу терпения премьер министра. Он понял, что ему не удастся создать правительство, которое бы нормально функционировало, и в этом контексте ему ничего не оставалось, как сложить с себя полномочия», — пояснил политолог.

По его мнению, назначать уже четвертого по счету премьер-министра будет просто бессмысленно, так как очевидно, что это не помогает консолидировать парламент. Федоров предполагает, что скорее всего нижняя палата парламента будет распущена и объявят досрочные парламентские выборы.

«Если в ходе голосования появится большинство, на которое правительство сможет опереться, то кризис, возможно, удастся преодолеть. Лидирующей в ходе выборов в парламент будет партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», но сама она не сможет участвовать по решению суда. По последним опросам «Национальное объединение» сможет получить от 30% до 35% голосов», — заявил Федоров.

При этом нет совершенно никакой уверенности в том, что внеочередные выборы помогут преодолеть кризис, который сейчас наблюдается во Франции, отметил политолог.

«Есть во Франции силы, которые уже призывают к отставке президента Макрона, например Жан-Люк Меланшон. Понятно, что Макрон сопротивляется и аргументирует свое нежелание проводить досрочные президентские выборы тем, что президент остался единственной опорой политической системы во Франции. Однако никто пока не понимает, как можно иначе преодолеть кризис. Это первый подобный случай в истории Пятой Республики. Если кризис затянется надолго, то все может закончиться фактическим крахом политической системы Франции», — заключил Федоров.

В понедельник, 6 сентября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню добровольно подал в отставку. Об этом сообщило агентство BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Лекорню был назначен на пост в начале сентября, после того как национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее Макрон поручил экс-премьеру Лекорню создать новый кабинет министров.