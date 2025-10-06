Макрона призвали уйти в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку после ухода премьер-министра Себастьян Лекорню, начался обратный отсчет. Об этом написала в социальной сети X лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

Она напомнила, что Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после своего назначения, а менее чем за год три главы правительства потерпели фаско.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее премьер Франции предложил ввести налог для граждан с доходом более €250 тысяч.