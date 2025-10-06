В Воронежской области назначили нового министра сельского хозяйства

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил на пост министра сельского хозяйства Валерия Мелещенко (на фото). Об этом следует из указа, опубликованном на сайте областного правительства.

В документе говорится, что Гусев освободил чиновника от должности регионального министра по развитию муниципальных образований. К официальному исполнению своих обязанностей Мелещенко приступит с 7 октября.

До этого министром сельского хозяйства в регионе работал Алексей Сапронов, однако в конце сентября его назначили на должность зампреда правительства Воронежской области.

