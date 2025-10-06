На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области назначили нового министра сельского хозяйства

Губернатор Воронежской области Гусев назначил главой Минсельхоза Мелещенко
Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил на пост министра сельского хозяйства Валерия Мелещенко (на фото). Об этом следует из указа, опубликованном на сайте областного правительства.

В документе говорится, что Гусев освободил чиновника от должности регионального министра по развитию муниципальных образований. К официальному исполнению своих обязанностей Мелещенко приступит с 7 октября.

До этого министром сельского хозяйства в регионе работал Алексей Сапронов, однако в конце сентября его назначили на должность зампреда правительства Воронежской области.

До этого временно исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) стала главный внештатный терапевт минздрава Татарстана Диана Абдулганиева. Приказ о назначении Абдулганиевой на пост врио ректора КГМУ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее Токаев назначил нового главу МИД Казахстана.

