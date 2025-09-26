На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев назначил нового главу МИД Казахстана

Новым главой МИД Казахстана стал экс-посол в РФ Ермек Кошербаев
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новым министром иностранных дел Казахстана стал бывший посол страны в России Ермек Кошербаев. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«(Токаев. — «Газета.Ru») назначил Ермека Кошербаева новым министром иностранных дел, уволив с предыдущего поста», — говорится в сообщении.

В 2020–2023 годы Кошербаев был послом Республики Казахстан в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — губернатором Восточно-Казахстанской области. Затем Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики.

В свою очередь, бывший глава МИД Мурат Нуртлеу назначен помощником президента Казахстана по вопросам международного, инвестиционного и торгового сотрудничества.

23 сентября Токаев провел встречу с украинским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Казахстана высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами