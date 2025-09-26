Токаев назначил нового главу МИД Казахстана

Новым главой МИД Казахстана стал экс-посол в РФ Ермек Кошербаев

Новым министром иностранных дел Казахстана стал бывший посол страны в России Ермек Кошербаев. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«(Токаев. — «Газета.Ru») назначил Ермека Кошербаева новым министром иностранных дел, уволив с предыдущего поста», — говорится в сообщении.

В 2020–2023 годы Кошербаев был послом Республики Казахстан в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — губернатором Восточно-Казахстанской области. Затем Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики.

В свою очередь, бывший глава МИД Мурат Нуртлеу назначен помощником президента Казахстана по вопросам международного, инвестиционного и торгового сотрудничества.

23 сентября Токаев провел встречу с украинским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Казахстана высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.