Главный внештатный терапевт минздрава Татарстана стала врио ректора КГМУ

Врио ректора Казанского медицинского университета назначена Диана Абдулганиева
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Временно исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) стала главный внештатный терапевт минздрава Татарстана Диана Абдулганиева. Об этом агентству «Татар-информ» сообщили в пресс-службе КГМУ.

Приказ о назначении Абдулганиевой на пост врио ректора КГМУ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Диана Абдулганиева является доктором медицинских наук, профессором и завкафедрой госпитальной терапии. До этого она занимала должность исполняющего обязанности проректора университета.

По данным «Татар-информ», Абдулганиева родилась в семье врачей и решила пойти по стопам родителей. Под ее руководством в Татарстане начали использовать антиковидную плазму, которая спасла жизни множеству тяжелобольных пациентов в период пандемии коронавируса.

До этого Михаил Мурашко заявил, что зарплаты врачей в России должны быть вдвое выше среднего по экономике региона. В свою очередь медсестры должны получать выплаты, соответствующие среднему уровню заработной платы по экономике.

Глава Минздрава отметил, что в первичном звене уже действуют определенные меры поддержки медиков, в том числе выплаты за выявление онкологических заболеваний, есть и программы обеспечения медиков жильем там, где они требуются.

Ранее россиянам рассказали о ключевом вызове для системы здравоохранения.

