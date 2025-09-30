Главный внештатный терапевт минздрава Татарстана стала врио ректора КГМУ

Временно исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) стала главный внештатный терапевт минздрава Татарстана Диана Абдулганиева. Об этом агентству «Татар-информ» сообщили в пресс-службе КГМУ.

Приказ о назначении Абдулганиевой на пост врио ректора КГМУ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Диана Абдулганиева является доктором медицинских наук, профессором и завкафедрой госпитальной терапии. До этого она занимала должность исполняющего обязанности проректора университета.

По данным «Татар-информ», Абдулганиева родилась в семье врачей и решила пойти по стопам родителей. Под ее руководством в Татарстане начали использовать антиковидную плазму, которая спасла жизни множеству тяжелобольных пациентов в период пандемии коронавируса.

До этого Михаил Мурашко заявил, что зарплаты врачей в России должны быть вдвое выше среднего по экономике региона. В свою очередь медсестры должны получать выплаты, соответствующие среднему уровню заработной платы по экономике.

Глава Минздрава отметил, что в первичном звене уже действуют определенные меры поддержки медиков, в том числе выплаты за выявление онкологических заболеваний, есть и программы обеспечения медиков жильем там, где они требуются.

Ранее россиянам рассказали о ключевом вызове для системы здравоохранения.