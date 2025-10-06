Нарышкин назвал ложь и обман устойчивой чертой западных политиков

Склонность к обману является устойчивой чертой большинства западных политиков. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 70-летию создания Организации Варшавского договора.

Он отметил, что во время обсуждения будущего объединенной Германии, которая намеревалась стать членом Североатлантического альянса, госсекретарь США Джеймс Бейкер уверял лидера СССР Михаила Горбачева, что «никакого расширения НАТО не планируется даже на дюйм».

«К сожалению, высокопоставленные представители Запада просто беззастенчиво обманули советское руководство. Хотя, в общем, ложь и обман — это такие устойчивые черты большинства западных политиков», — отметил Нарышкин в своей речи.

Он привел в пример и Минские соглашения, когда лидеры Франции и Германии выступили гарантами этих соглашений, а на самом деле знали, что они не могут быть выполнены.

4 сентября Нарышкин заявил, что западные политики, пытаясь кроить под себя геополитическую карту мира, выбрали «путь в бездну».

Ранее Захарова уличила Запад во лжи о создании Ираном ядерного оружия.