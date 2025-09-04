Нарышкин назвал путем в бездну попытки кроить под себя геополитическую карту мира

Многие лидеры западных стран выбрали «путь в бездну», пытаясь кроить под себя геополитическую карту мира. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

»[Западные лидеры] пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира — это путь, ведущий в бездну», — сказал глава СВР.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада используют конфликт на Украине как предлог для решения своих экономических вопросов в отношении других государств.

Также российский лидер заявил, что в обострении украинского кризиса виноваты западные страны. По его словам, Запад игнорировал интересы России в сфере безопасности.

Ранее в России призвали бороться против «лживой идеологии» Запада.