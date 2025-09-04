На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что многие лидеры Запада выбрали «путь в бездну»

Нарышкин назвал путем в бездну попытки кроить под себя геополитическую карту мира
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Многие лидеры западных стран выбрали «путь в бездну», пытаясь кроить под себя геополитическую карту мира. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

»[Западные лидеры] пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира — это путь, ведущий в бездну», — сказал глава СВР.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада используют конфликт на Украине как предлог для решения своих экономических вопросов в отношении других государств.

Также российский лидер заявил, что в обострении украинского кризиса виноваты западные страны. По его словам, Запад игнорировал интересы России в сфере безопасности.

Ранее в России призвали бороться против «лживой идеологии» Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами