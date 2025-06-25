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Захарова уличила Запад во лжи о создании Ираном ядерного оружия

Захарова уличила Запад во лжи по поводу создания Ираном ядерного оружия
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Roman Naumov/Global Look Press

Страны Запада лгут о том, что Ирану оставалось несколько месяцев до создания ядерного оружия, и это не первый случай обмана с целью подорвать целостность страны. С таким заявлением в эфире «Радио Sputnik» выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Иран является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, и заявления о том, что Тегеран якобы приближается к его созданию, невозможно проверить. Кроме того, указала спикер МИД, МАГАТЭ не высказывало озабоченностей по этому поводу.

«Они [Запад] уже врали не один раз. Они говорили, что в Ливии установят демократию. Они установили такую демократию в Ливии, которая разделила эту страну, просто ее разорвало, эту страну. Ровно то же самое, что произошло, с точки зрения того, что обещали демократию, а страну разорвало – вот, например, Украина», — сказала Захарова.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что агрессия Израиля и США против Тегерана лишь укрепила решимость развивать свою ядерную программу. Министр добавил, что его страна приложила серьезные усилия ради технологических достижений в этой области.

Ранее в Иране заявили об «одностороннем признании поражения» Израилем.

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