Путин на неделе отправится в Таджикистан

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Владимир Путин поедет в Таджикистан на саммит глав государств-членов СНГ. Президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В планах Путина также встречи с другими лидерами стран СНГ», — рассказали в программе »Москва. Кремль. Путин».

До этого сообщалось, что российский президент провел телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой. В Кремле уточнили, что Путин поздравил Рахмона с днем рождения. Лидеры затронули вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита российского главы в Республику.

В сентябре замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября. Дипломат выразил уверенность, что поездка президента России придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит государствам найти новые векторы развития двусторонних контактов.

Ранее Путин отметил развитие двусторонних отношений РФ и Таджикистана.