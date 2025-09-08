Путин: партнерские и союзнические отношения РФ и Таджикистана развиваются

Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие партнерских и союзнических отношений с Таджикистаном. Об этом он написал в поздравительном письме коллегу президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с грядущей 34-й годовщиной независимости республики.

«Российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Наши государства плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур», — говорится в тексте послания.

Лидеры России и Таджикистана встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае 1 сентября.

В 2024 году товарооборот Таджикистана с РФ вырос на 14,1% в I полугодии 2024 года. Показатель достиг $970 млн, сообщил глава Минэкономразвития республики Таджикистан Завки Завкизода.

День независимости Республики Таджикистан является главным национальным праздником в этой стране, он отмечается ежегодно 9 сентября.

Ранее в США заявили, что мировые лидеры принимают Путина с распростертыми объятьями.