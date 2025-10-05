На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Путин обсудил по телефону с Рахмоном вопросы подготовки визита в Таджикистан
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита Президента Российской Федерации в Таджикистан», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму.

В сентябре замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября. Дипломат выразил уверенность, что поездка президента России придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит государствам найти новые векторы развития двусторонних контактов.

Ранее Путин отметил развитие двусторонних отношений РФ и Таджикистана.

