Путин посетит Таджикистан 9 октября

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу», — сказал Панкин во время выступления на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.

Дипломат также выразил уверенность, что государственный визит Путина придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей России и Таджикистана, а также позволит двум странам найти новые векторы развития двусторонних контактов.

8 сентября Путин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравительное письмо в связи с грядущей 34-й годовщиной независимости республики. В нем российский лидер отметил успешное развитие партнерских и союзнических отношений с Таджикистаном.

Лидеры России и Таджикистана встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае 1 сентября.

В 2024 году товарооборот Таджикистана с РФ вырос на 14,1% в I полугодии 2024 года. Показатель достиг $970 млн, сообщил глава Минэкономразвития республики Таджикистан Завки Завкизода.

Ранее в США заявили, что мировые лидеры принимают Путина с распростертыми объятьями.