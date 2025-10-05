Додик заявил, что в Сербии хотят устроить «цветную революцию»

Великобритания, Германия и Франция пытаются провести в Сербии «цветную революцию». Такое мнение высказал президент Республики Сербской Милорад Додик в беседе с ТАСС.

«Теперь уже никто не исключает, что речь идет о так называемой цветной революции, навязанной извне — со стороны британцев, а, полагаю, и немцев, французов с целью ослабить Сербию», — сказал он.

По словам Додика, цель в том, чтобы дестабилизировать страну и «фактически расчленить ее».

Он утверждает, что существуют неправительственные структуры, которые «управляются извне центрами влияния» и «контролируют отдельные процессы». В этих процессах участвует немало людей, которые по своим мотивам действуют против Сербии, добавил президент республики.

До этого Додик после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости создания комиссии по Балканам в рамках соглашения Соединенных Штатов и России. По его мнению, работа комиссии должна будет привести к стабилизации в регионе «за счет выработки прочных решений».

Ранее Додик связал серию инцидентов с БПЛА в Европе с глобальной провокацией.