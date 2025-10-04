Инциденты с БПЛА в Европе являются частью глобальной провокации против России, которую Запад готовил на протяжении десятилетий. Об этом ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Додик подчеркнул, что самой серьезной провокацией было подписание Минских соглашений, которые, по признанию экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, были лишь способом дать время киевским властям для подготовки к конфликту с Россией. Он также назвал обманом все заявления о том, что Россия является страной-агрессором, угрожающей Европе.

По мнению Додика, начала специальную военную операцию по понятным причинам, предупреждая годами о существующей проблеме в регионе. Запад же, продолжил он, игнорировал эти предупреждения, рассчитывая сменить власть на Украине и завладеть российскими природными ресурсами, вынашивая эту идею на протяжении десятилетий.

Додик отметил, что эти планы провалились, и теперь западные страны в панике пытаются объяснить своему народу происходящее. При этом народ, привыкший к пропаганде, верит тому, что ему говорят, заключил политик.

