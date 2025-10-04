На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додик попросил Путина выработать с Трампом решения по Балканам

Додик: США и РФ должны создать комиссию по Балканам
Amel Emric/Reuters

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что просил его обсудить балканскую тематику с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Дополнительно я попросил президента обратить внимание на еще один момент, который может иметь большое значение в переговорах, которые Россия ведет с Соединенными Штатами Америки. Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным», – сказал Додик.

Политик также выразил мнение, что «самым правильным решением» было бы создание комиссии по Балканам в рамках окончательного соглашения Соединенных Штатов и России. По мнению, Додика, работа комиссии «за счет выработки прочных решений» должна будет привести к стабилизации в регионе.

Как отмечается, президент Республики Сербской обсудил с российским лидером некоторые формы сотрудничества, которые они договорились развивать ранее. Додик подчеркнул, что, учитывая нынешние обстоятельства, нужно планировать экономическое взаимодействие с РФ, а также культурное сотрудничество, сотрудничество в спорте.

Ранее Додик заявил НАТО о невозможности изолировать РФ.

