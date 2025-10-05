Премьер Грузии заявил, что страна останется в «режиме односторонней дружбы» с Молдавией

Грузия должна остаться в «режиме односторонней дружбы» с Молдавией. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, комментируя заявление МИД Молдавии о поддержке протестующих в Тбилиси, передает ТАСС.

«И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы», — сказал он.

По его мнению, у Молдавии сейчас трагическая ситуация, так как с одной стороны она заявляет о цели вступить в Евросоюз, но только 45% населения молдаван поддерживают евроинтеграцию, что было зафиксировано на референдуме.

Молдавия хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ, как считает Кабахидзе, это полный абсурд, «который они сами же не могут объяснить».

4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы — на них выбрали мэров, а также более двух тысяч депутатов местного самоуправления. Некоторые оппозиционные партии отказались участвовать в выборах и объявили о проведении протестной акции в Тбилиси, которая переросла в столкновения с силовиками. Организаторы призвали байкотировать голосование. Вечером участники протестов ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих.

Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в Х выразила поддержку молдавской оппозиции.

Ранее премьер Грузии обвинил посла ЕС в беспорядках в Тбилиси.