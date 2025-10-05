На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии заявил, что страна останется в «режиме односторонней дружбы» с Молдавией

Кобахидзе: Грузия и Молдавия должны остаться в режиме односторонней дружбы
true
true
true
close
Global Look Press

Грузия должна остаться в «режиме односторонней дружбы» с Молдавией. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, комментируя заявление МИД Молдавии о поддержке протестующих в Тбилиси, передает ТАСС.

«И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы», — сказал он.

По его мнению, у Молдавии сейчас трагическая ситуация, так как с одной стороны она заявляет о цели вступить в Евросоюз, но только 45% населения молдаван поддерживают евроинтеграцию, что было зафиксировано на референдуме.

Молдавия хочет евроинтеграцию и при этом остается членом СНГ, как считает Кабахидзе, это полный абсурд, «который они сами же не могут объяснить».

4 октября в Грузии прошли муниципальные выборы — на них выбрали мэров, а также более двух тысяч депутатов местного самоуправления. Некоторые оппозиционные партии отказались участвовать в выборах и объявили о проведении протестной акции в Тбилиси, которая переросла в столкновения с силовиками. Организаторы призвали байкотировать голосование. Вечером участники протестов ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих.

Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в Х выразила поддержку молдавской оппозиции.

Ранее премьер Грузии обвинил посла ЕС в беспорядках в Тбилиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами