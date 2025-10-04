Премьер Грузии обвинил посла ЕС в беспорядках в Тбилиси

Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, поскольку представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации в стране. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, он отметил, что некоторые зарубежные лица, включая представителя ЕС, оказывали прямую поддержку попыткам свержения конституционного строя. В связи с этим, по мнению премьера, посол ЕС в Грузии несет особую ответственность.

«Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция», — призвал Кобахидзе.

В Грузии 4 октября прошли выборы в местные органы власти, в рамках которых избирались мэры городов и муниципалитетов, а также депутаты городских собраний. В преддверии голосования власти страны неоднократно предупреждали организаторов возможных акций протеста о недопустимости нарушений закона. Они подчеркнули, что любые противоправные действия будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.

Несмотря на предостережения, представители оппозиции организовали протестную акцию, которая в итоге привела к столкновениям с правоохранительными органами. Сообщается о применении слезоточивого газа и наличии пострадавших. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее грузинские СМИ раскрыли, кто курирует организацию протестов в республике.