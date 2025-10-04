На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо выразил поддержку движению ANO после победы на выборах в Чехии

Фицо поздравил главу ANO Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии
Darko Vojinovic/AP

Премьер Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил главу оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии и пожелал ему удачи в создании правительственной коалиции.

«Только что я по телефону поздравил победителя чешских парламентских выборов, господина (экс-премьера) Андрея Бабиша и пожелал ему удачи и много мудрости при преобразовании его победы на выборах в новую правительственную коалицию», — говорится в сообщении.

Местный портал Seznam сообщил, что политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует после подсчета около 90% голосов на парламентских выборах в Чехии. Оппозиционная политическая сила на данный момент получает 36,07% голосов.

До этого британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии предъявили обвинение мужчине, напавшему на Бабиша.

