В Чехии предъявили обвинение мужчине, напавшему на экс-премьера

Полиция в Чехии предъявила обвинение 63-летнему Владиславу Н., который 1 сентября на предвыборном митинге движения ANO (Акция недовольных граждан) напал на ее лидера и экс-премьера Андрея Бабиша (на фото). Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину обвиняют в хулиганстве и попытке нанести ущерб здоровью Бабиша. На митинге Владислав Н. дважды сильно ударил его сзади костылем по голове и спине. Это подтвердилось в ходе предварительного расследования, пояснила представитель полиции Соня Штетинская.

«Пострадавший получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью» — сказала она.

По словам Штетинской, в ходе расследования были заслушаны показания примерно 20 свидетелей, включая Бабиша, а также изучены фото- и видеоматериалы с митинга.

По предварительным данным, нападавшему может грозить тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет. Представитель полиции добавила, что сам обвиняемый свою вину признал и извинился.

После инцидента на митинге Бабиш был вынужден скорректировать рабочую программу, чтобы находиться под контролем медиков.

