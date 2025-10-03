На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: ЕС боится победы Бабиша на выборах в Чехии из-за последствий для Украины

The Guardian: Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии из-за Украины
David W Cerny/Reuters

Евросоюз (ЕС) опасается возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан», поскольку это ухудшит положение Украины. Об этом сообщает газета The Guardian.

«За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока», — говорится в материале.

3-4 октября в Чехии пройдут парламентские выборы, результаты которых могут изменить проукраинскую позицию страны. Главный претендент на победу —Бабиш — собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, Бабиш хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Он также намерен бороться с «зеленой» повесткой ЕС и миграционным пактом и заявил, что открыт для альянсов с партиями, выступающими против дальнейшей помощи Украине. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Чехии заявил, что экс-премьер Бабиш при социализме был агентом ГБ.

