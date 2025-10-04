Стали известны лидеры парламентских выборов в Чехии

Seznam: ANO лидирует после подсчета 90% голосов на выборах в парламент Чехии

Политическое движение ANO («Акция недовольных граждан» — прим. ред.), возглавляемое бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует после подсчета около 90% голосов на парламентских выборах в Чехии. Об этом сообщает местный портал Seznam.

Оппозиционная политическая сила на данный момент получает 36,07% голосов. На втором месте расположилась правящая коалиция «Вместе» с 22,19%. Третьими в списке числятся их союзники из STAN с 10,91%.

Сообщается, что итоговые данные будут опубликованы вечером.

До этого британская газета The Guardian писала, ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии предъявили обвинение мужчине, напавшему на Бабиша.