На выборах в Чехии может победить «местный Трамп». Он хочет сократить помощь Украине

В Чехии 3–4 октября пройдут выборы в парламент, которые могут привести к власти бывшего премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша. Он выступает за сокращение помощи Киеву. В Евросоюзе его обвиняют в пророссийских взглядах. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

3-4 октября в Чехии пройдут парламентские выборы, результаты которых могут изменить проукраинскую позицию страны. Главный претендент на победу — бывший премьер-министр Андрей Бабиш, который собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, Бабиш хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Он также намерен бороться с «зеленой» повесткой ЕС и миграционным пактом и заявил, что открыт для альянсов с партиями, выступающими против дальнейшей помощи Украине.

Рейтинг движения ANO («Акция недовольных граждан» (чеш. Akce nespokojených občanů), которое возглавляет Бабиш, стабильно держится на уровне 30%. Однако этих голосов недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Только получив большинство в парламенте Бабиш сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

По разным оценкам, ANO может получить от 66 до 75 мандатов, но для большинства в парламенте нужно занять 101 место. Проевропейская правящая коалиция SPOLU («Вместе») нынешнего премьер-министра Петра Фиалы отстает от ANO примерно на 10 процентных пунктов.

Чехия — это парламентская республика, так что основную роль в управлении страной играет премьер-министр, возглавляющий правительство. Президент является главой государства и представляет его за рубежом, а также имеет право накладывать вето на законы.

В настоящий момент пост президента Чехии занимает проевропейский политик Петр Павел. В случае возвращения Андрея Бабиша на пост премьер-министра, у президента будет меньше возможностей поддерживать прежний курс на помощь Киеву.

Друг и последователь Трампа

Бабиша часто называют «чешским Трампом» и сравнивают с президентом США. А сам он считает американского лидера своим другом. Бабиш также выступает за более пристальное внимание к внутренней политике и отход от безоговорочного финансирования Украины.

close Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2019 года Jonathan Ernst/Reuters

Сторонники ANO часто выходят на предвыборные митинги в красных бейсболках с надписью «Сильная Чехия». Этот лозунг был вдохновлен трамповским движением «MAGA».(Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»)

«Популистские взгляды Бабиша во многом схожи с программой американского президента. Трамп смог выиграть выборы в 2024 году благодаря поддержке в рабочих штатах так называемого «Ржавого пояса». Бабиш также опирается в своей предвыборной кампании на избирателей в промышленных районах Чехии», — пишет издание Politico.

Бабиш проводит свою кампанию под лозунгом «Выбери лучшую жизнь». Он обещает чехам снижение цен и налогов, повышение пенсии и снижение пенсионного возраста, дешевые ипотечные кредиты, а также дешевый газ и электроэнергию .

На Бабиша неоднократно совершались покушения, что также роднит его с американским лидером. В начале сентября на одном из предвыборных митингов политика ударили костылем по голове.

Паника в Брюсселе

За голосованием в Чехии будут пристально следить в Брюсселе, так как многие европейские политики обвиняют Бабиша в пророссийских позициях и ставят его в один ряд с лидерами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо.

Однако больше самого Бабиша Брюссель беспокоят более мелкие партии, без альянсов с которыми ANO не сможет получить большинство в парламенте.

Среди потенциальных союзников Бабиша называют крайне правую партию «Свобода и прямая демократия» (СПД), движение «Автомобилисты», и выступающий против истеблишмента альянс «Стачило!» («Хватит!»). Все эти партии в Брюсселе обвиняют в симпатиях к Москве.

Некоторые из потенциальных союзников Бабиша также поддерживают проведение референдумов о выходе из ЕС и НАТО. ANO же заверяет, что этого не произойдет.

«Мы критикуем Европейский союз, но мы не хотим его разрушать, мы хотим его реформировать. А НАТО… ну, мы можем многое критиковать, но вступление в НАТО стало важнейшей вехой в истории Чешской Республики, и наша позиция — укреплять его», — заявил заместитель лидера партии ANO Карел Гавличек.

Клеймо пророссийской политики

Несмотря на обвинения Брюсселя, не стоит думать, что Андрей Бабиш является пророссийским политиком. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я бы не стал называть его пророссийским политиком. Это гораздо больше не так, чем так. Все дело в том, что сейчас в Евросоюзе принято называть любого, кто не согласен с общим курсом, «пророссийским» политиком, и таким образом клеймить этого человека. Хотя такие политики всего лишь имеют свою собственную точку зрения», — пояснил депутат.

По мнению Чепы, Бабиш достаточно прагматичный человек, который трезво оценивает ситуацию и будет делать все для будущего Чехии, даже если это потребует отказа от проукраинского курса.

Бабиш, конечно, будет занимать иную позицию, чем его предшественник, но желание прекратить финансирование Украины обусловлено отнюдь не хорошим отношением к Москве, подтвердил политолог Дмитрий Солонников.

«Основные вопросы, которые будут волновать нового премьера Чехии — это отношения с Соединенными Штатами и выстраивание более тесных связей с Венгрией и Словакией. Вопрос Украины и России будет сильно вторичен. Украинская тематика важна только с точки зрения сохранения финансов внутри страны», — сказал политолог «Газете.Ru».

В свою очередь политолог Вадим Трухачев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что чешское общество сейчас настроено одновременно против России и против Украины, и Бабиш в наибольшей степени олицетворяет этот запрос.

«Бабиш совершенно не пророссийский. Он говорит, что Россия агрессор. Вся разница в том, что он считает, что правительство Чехии должно думать прежде всего о Чехии, а не о России и Украине, и не должно подбрасывать дрова в топку войны. То есть она должна прекратить так называемую снарядную инициативу. ВПК в Чехии разбух, а остальные отрасли схлопываются, это большая проблема. Кроме того, Чехия приняла слишком много украинских беженцев, она занимает первое место по принятию украинских беженцев на душу населения в Европе. Все это многим надоело», — пояснил политолог.

По его мнению, отношения России и Чехии при новом премьер-министре станут «усредненными». Трухачев отметил, что «в отличие от той же Польши, где очень сильно развита русофобия, в Чехии совершенно нормально относятся к русским, и даже есть русофилы в парламенте».

Отменят ли «неудобные» итоги?

В предвыборной кампании Чехии также не обошлось без обвинений России во вмешательстве в выборы. Чешское издание Deník N сообщает, что власти выявили сеть из почти 300 бот-аккаунтов TikTok, которые якобы массово распространяли пророссийскую информацию в преддверии выборов.

На фоне этого власти даже обсуждают возможную отмену итогов выборов из-за «вмешательства России», как это было сделано в Румынии.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, недопуск оппозиционных партий к власти все чаще практикуется в европейских странах, это демонстрируют выборы в Румынии и Молдавии.

«Грязное голосование». Кто победил на выборах в Молдавии 28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала... 29 сентября 18:24

«Несмотря на то, что опросы прогнозируют победу Бабиша, еще не факт, что ему позволят победить. Есть технологии, чтобы отменить результаты выборов или обвинить кого-то во вмешательстве. Если власть не получит нужный результат, то вполне может заставить народ голосовать и второй и третий раз, пока они не научатся голосовать как надо», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Другой точки зрения придерживается политолог Вадим Трухачев, который считает, что «Чехия — это страна с более устойчивой демократией, чем Румыния, а потому отменять итоги выборов там не будут, но могут не допустить некоторые партии в парламент».

«Бабиша власти не пустить не смогут, но ему могут не дать взять в правительство партию «Свобода и прямая демократия», которые считаются еще более радикальными евроскептиками. Они с самого начала были против Украины и Евросоюза, а потому в парламент их просто не допустят. Самому же Бабишу будут навязывать неудобных партнеров из числа умеренных евроатлантических партий», — заключил Трухачев.