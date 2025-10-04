В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина на «Валдае»

Странам Европы стоит прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина, которые он озвучил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пишет турецкая dikGazete.

«Так что, европейцы, откройте глаза... Стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина... Ведь, как подчеркнул Путин, Европа увядает», — отмечается в материале.

3 октября немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление Путина на «Валдае» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом. По мнению BZ, в речи российского лидера прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой.

2 октября Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие длилось почти 4 часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России. Президент много шутил: пообещал «больше не запускать дроны в Копенгаген», назвал себя будущим главой ЦРУ, а также назвал Дональда Трампа «комфортным собеседником». О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Японии увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе.