Дроны над Европой, мода на кокошники и ядерный щит России: главное из речи Путина на «Валдае»

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие длилось почти 4 часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России. Президент много шутил: пообещал «больше не запускать дроны в Копенгаген», назвал себя будущим главой ЦРУ, а также назвал Дональда Трампа «комфортным собеседником». О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

О многополярном мире

«Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал кардинально меняется… Готовыми нужно быть к чему угодно», — начал выступление Путин.

Он заявил, что «никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко» и процитировал песню группы «Любэ»: «Как у нас один очень известный шансонье пел, «там за туманами», ну, или «там за океанами».

Путин назвал многополярность ответом «международной системы на навязчивое стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада».

По его словам, никогда не будет страны, которая сможет «предписывать всем, что и как делать, как дышать»:

«Есть у нас в народе такое выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире».

Как Россия хотела в НАТО

«Наша страна... дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО. В первый раз — в 1954 году, еще во времена СССР, а второй раз — в ходе визита президента США Билла Клинтона в Москву в 2000 году. И оба раза мы получили фактический отказ с порога, — сказал Путин. — Когда мы с Клинтоном говорили, он говорил: знаешь, интересно, я считаю, что это возможно. А потом вечером говорит: я со своими посоветовался — сейчас нереально. А когда реально?»

Президент заявил, что западные страны «не устояли перед соблазном абсолютной власти»: «Одни самодовольно считали себя вправе поучать всех остальных, другие предпочитали подыгрывать сильным, чтобы избежать лишних проблем».

Россия — враг Европы

Он заявил, что западные элиты не хотят уступать власть и нагнетают «ситуацию на внешнем контуре»:

«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов... Запретить. Ну, мы знаем это. Проходили в Советском Союзе. Помните песни Высоцкого? Все, «запретили даже воинский парад. Скоро все к чертям собачьим запретят».

«Они [страны Евросоюза] хотят преодолеть раскол ... вовсе не посредством решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага», — сказал Путин и назвал угрозы относительно агрессивных планов России «высосанными из пальца».

По его словам, люди в Европе «не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия», что для противостояния ей нужно «затягивать пояса».

Так и хочется сказать — уймитесь! Спите спокойно, займитесь наконец своими проблемами. Владимир Путин Президент РФ

«Самовнушение — вещь опасная, и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силой милитаризацией Европы», — добавил он.

По его словам, «сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то принять участие в этом историческом событии — нанесении нам стратегического поражения»: «Этого не будет. Хочется сделать неприличный жест, но здесь дамы».

Как Москва ответит на угрозы

По словам Путина, ответ на угрозы, «мягко говоря, будет очень убедителен».

«Наша история доказала: слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда».

Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят — «вольному — воля», пусть пробуют. Владимир Путин Президент РФ

О переименовании Пентагона в Министерство войны

«Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно».

О санкциях: «Добились своего?»

«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — абсолютный рекордсмен в мировой истории. Ну и что? Добились своего?» — задался вопросом Путин.

Он призвал выстраивать отношения с Москвой в «совершенно в другом направлении»:

«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, страдать, строили планы один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться».

Путина сравнили с Александром I

Модератор форума Федор Лукьянов спросил президента: «Вы себя не ощущаете Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве? Вот именно вы один?»

«Нет. Не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — ответил Путин.

Об Украине и положении ВСУ на фронте

«Украинская трагедия — это боль и для украинцев, и для русских. Для всех нас», — сказал Путин. Он согласился, что если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году, конфликта можно было бы избежать.

Практически по всей линии боевого соприкосновения ВС РФ «уверенно идут вперед», заявил президент. Военные заняли 2/3 Купянска. «Кировск полностью перешел под наш контроль. Южная группировка вошла в Константиновку, а это один из основных рубидий, который создавался с помощью западных специалистов. Зашли в Северск, в Красноармейск», — сказал Путин.

Почти 100% Луганской области в наших руках, осталось 0,13%, которые противник контролирует. Где-то процентов 19 с небольшим противник контролирует еще в Донецкой области. 24-25 процентов — Запорожская и Херсонская области. И везде российские войска уверенно, хочу это подчеркнуть, удерживают стратегическую инициативу. Владимир Путин Президент РФ

Он назвал потери Украины за сентябрь — 44700 человек, из них почти половина безвозвратные: «К сожалению, у нас тоже есть потери, но они кратно меньше».

«Вы понимаете, разница в чем? У нас ребята-то приходят, сами записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации», — добавил глава государства.

«Армия-то [на Украине] простая, рабоче-крестьянская, элита-то не воюет. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров <…> Мы призываем их в плен сдаваться, но им трудно сдаться в плен, потому что заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен».

Россия — бумажный тигр?

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр, что тогда сама НАТО?» — сказал Путин.

Нам самое главное — быть уверенными в себе, а мы себе уверены. Владимир Путин Президент РФ

Лукьянов предложил Путину при встрече подарить Трампу фигурку бумажного тигра.

«Да нет, у нас ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить, — ответил президент. — Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией, может быть... Вот он сказал своему собеседнику: вот, бумажный тигр. Ну, идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром».

О поставках «Томагавков» Украине

«Это опасно. Что касается «томагавков», то это мощное оружие. Правда, оно уже не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу, и, конечно, это не изменит вообще никак не изменит соотношение на поле боя», — сказал Путин.

По его словам, Россия приспособится, даже если у Украины появится такое оружие:

«Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям [с США], в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет».

«У меня со всеми хорошие отношения»

В ходе выступления Путин рассказал об особых отношениях с Трампом и встрече на Аляске: «Мы знакомы с ним давно, он любит эпатировать немножко... но он в принципе такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Он в принципе комфортный собеседник».

— А вы ему про историю Украины что-нибудь рассказывали?

— Нет.

В этот момент зал рассмеялся, но Путин парировал: «Не смешно».

Председателя КНР Си Цзиньпина Путин назвал своим другом: «У нас установились очень доверительные личные отношения».

Он также рассказал о хороших отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вспомнил, как ночевал у дома у британского экс-премьера Тони Блэра: «Мы с ним с утра в пижамах кофе пили» .

— Кофе хороший был?

— Да, вполне.

Путина спросили об отношениях с лидером Сербии Александром Вучичем. «У меня со всеми хорошие отношение. И с Вучичем тоже», — ответил он.

Будущий глава ЦРУ

Отвечая на один из вопросов, Путин оговорился и назвал себя «директором ЦРУ»:

«Я что видел как директор ЦРУ... Как директор будущий, будущий!» — пошутил глава государства.

По словам Путина, в прошлом экс-президент США Джордж Буш — младший знакомил его с секретными документами в присутствии директора ЦРУ:

«Тот сказал: «Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок». Я говорю: «Ну, ладно». Взял, расписался».

О Швеции и Финляндии в НАТО

«Ну, это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией. В Хельсинки можно было свободно в центральных магазинах покупать все за рубли», — сказал Путин.

По его словам, все, что Россия хотела, «она решила со Швецией в результате Полтавского сражения».

Дроны в Европе

Модератор спросил президента:

— Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?

— Не буду больше. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают?

«Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают», — сказал Путин.

— Португалию-то напугали. Вы Лиссабон упомянули… В общем, шутка это была, если что.

— Да какая же шутка?

— Тогда предупредили, это тоже честно.

О новом оружии России

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, работа идет, заявил Путин. Он сказал, что тактического вооружения у РФ больше, чем у США.

Москва видит, как «кое-кто готовит ядерные испытания», и сделает то же самое, если их проведут.

«Россия уверена в своем ядерном щите», — сказал он.

Об экономике России и повышении НДС

Решение о повышении НДС даст возможность удержать параметры экономики и создать условия для дальнейшего развития, считает президент. Россия была вынуждена пожертвовать рекордными темпами роста экономики, чтобы побороть инфляцию.

О патриотизме и кокошниках

«Мне недавно говорили, что у нас возрождается такая русская традиция — молодые девушки на свои мероприятия или, когда где-то отдыхают, в бары и т.д. приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — отметил Путин.

По его словам, несмотря на все попытки разложить российское общество, «наши противники не добиваются никакого результата». Путин также процитировал Петра I: «Он сказал: русский — это тот, кто любит Россию и служит ей».

Лукьянов пошутил:

— Ну, по поводу кокошников я намек понял. В следующий раз соответствующая одежда будет.

— Не надо кокошников.

Пушкин — наше все

Путин рассказал, что у него на столе лежит томик Пушкина: «Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться». И прочитал залу «Бородинскую годовщину»:

«Вот здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин наше все».