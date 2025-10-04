На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додик напомнил НАТО о невозможности изолировать Россию

Додик: войска НАТО и планы по изоляции не страшны России
true
true
true
close
Amel Emric/Reuters

Россию не испугают ни планы НАТО, ни попытки Запада ее изолировать. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

По мнению политика, Европейский союз совершает на Украине ту же ошибку, которую допустил на Западных Балканах в конце XX века.

Додик уверен, что произошедшие в Югославии события, в частности ее распад, были лишь тренировкой перед тем, что произошло на Украине. При этом глава республики отметил, что Россию, в отличие от Югославии, невозможно окружить войсками НАТО и изолировать.

Додик добавил, что западным стратегам необходимо перетянуть Украину на свою сторону, чтобы всегда обвинять Россию, однако российскому народу «все равно», что они замышляют, у РФ свой собственный путь.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Додик заявил, что его впечатлила аналитика в речи Путина на Валдае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами