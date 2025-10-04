Додик напомнил НАТО о невозможности изолировать Россию

Додик: войска НАТО и планы по изоляции не страшны России

Россию не испугают ни планы НАТО, ни попытки Запада ее изолировать. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

По мнению политика, Европейский союз совершает на Украине ту же ошибку, которую допустил на Западных Балканах в конце XX века.

Додик уверен, что произошедшие в Югославии события, в частности ее распад, были лишь тренировкой перед тем, что произошло на Украине. При этом глава республики отметил, что Россию, в отличие от Югославии, невозможно окружить войсками НАТО и изолировать.

Додик добавил, что западным стратегам необходимо перетянуть Украину на свою сторону, чтобы всегда обвинять Россию, однако российскому народу «все равно», что они замышляют, у РФ свой собственный путь.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Додик заявил, что его впечатлила аналитика в речи Путина на Валдае.