На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главу Республики Сербской Додика впечатлила речь Путина на Валдае

Милорад Додик заявил, что его впечатлила аналитика в речи Путина на Валдае
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президенту Республики Сербской Милораду Додику понравилось, как российский лидер Владимир Путин проанализировал обстановку в мире в своей речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Оставили сильное впечатление его объяснения, каким образом должен развиваться этот многополярный мир, в котором должны уважаться суверенитет, самобытность и интересы другой стороны», — сказал Додик.

По его словам, он был рад присутствовать в зале во время речи и доволен тем, что Путина по-настоящему интересуют все вопросы, которые были озвучены в ходе заседания.

Пленарная сессия XII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» состоялась 2 октября. Мероприятие длилось почти 4 часа, и за это время Путин успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России.

Президент много шутил: пообещал больше не запускать дроны в Копенгаген, назвал себя будущим главой ЦРУ, а также назвал Дональда Трампа комфортным собеседником. О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США высказались о будущем отношений с Россией на фоне заявления Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами