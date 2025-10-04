Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа

Израилю необходимо немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, палестинское движение готово к миру. При этом переговоры об окончательном урегулировании ситуации продолжаются, отметил американский лидер.

Израиль направит переговорщиков для обсуждения освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Переговорная группа получила указание от властей подготовить отправку делегации для рассмотрения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских боевиков из тюрем.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Ранее в США рассказали о реакции Биньямина Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы.