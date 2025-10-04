На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа

Трамп на фоне ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Израилю необходимо немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, палестинское движение готово к миру. При этом переговоры об окончательном урегулировании ситуации продолжаются, отметил американский лидер.

Израиль направит переговорщиков для обсуждения освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Переговорная группа получила указание от властей подготовить отправку делегации для рассмотрения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских боевиков из тюрем.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Ранее в США рассказали о реакции Биньямина Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы.

