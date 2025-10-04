На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о реакции Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы

Axios: Нетаньяху удивился реакции Трампа на ответ ХАМАС по сектору Газа
Reuters

Премьер-министр Израиля удивился реакции президента США Дональда Трампа на ответ палестинского движения ХАМАС на мирный план по сектору Газа. Об этом в социальной сети X сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По информации корреспондента, глава израильского кабмина расценил ответ ХАМАС как фактический отказ от плана Трампа. Нетаньяху изложил эту позицию на консультациях с американской стороной до публикации заявления главы Белого дома, уточнил журналист.

Равид добавил, что премьер Израиля в ходе прошедших консультаций призвал согласовать ответные меры.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки секторы Газы Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.

Все новости на тему:
Война в Газе
