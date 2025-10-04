Израиль готовится направить переговорщиков для обсуждения плана Трампа

Израиль направит переговорщиков для обсуждения освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский правительственный источник.

Отмечается, что переговорная группа получила указание от властей подготовить отправку делегации для рассмотрения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских боевиков из тюрем.

При этом пока неизвестно, где пройдут первые переговоры по плану президента США Дональда Трампа.

До этого стало известно, что после ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями власти Израиля поручили своим войскам остановить выполнение операции по захвату города Газа.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки сектора Газа Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

Ранее в США рассказали о реакции Биньямина Нетаньяху на призыв Трампа прекратить бомбардировки Газы.