Израиль остановил операцию по захвату города Газа

Власти Израиля поручили своим войскам остановить выполнение операции по захвату города Газа. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ — «Газета.Ru») сократить активность в Газе «до минимума» и проводить только оборонительные действия в секторе», — говорится в сообщении.

На радиостанции отметили, что подобные меры фактически означают остановку операции по захвату города.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки секторы Газы Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

