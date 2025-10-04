На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии начались выборы в органы местного самоуправления

ЦИК: голосование на местных выборах началось в Грузии без помех
Daro Sulakauri/Reuters

Все избирательные участки для голосования на выборах в органы местного самоуправления открылись в Грузии в 08:00 (07:00 по московскому времени) 4 октября. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани, передает РИА Новости.

По ее словам, голосование началось без помех.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии 4 октября одновременно в 64 муниципалитетах и районах республики. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

Борьбу за пост мэра грузинской столицы ведут 9 кандидатов, в том числе действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

В сентябре спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что представители оппозиции и неправительственных организаций, финансирование которых проходит из-за рубежа, хотят устроить в Грузии «майдан» в ходе местных выборов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал оппозиционные партии отказаться от плана революции в день выборов.

