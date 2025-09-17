В Грузии заявили о желании оппозиции устроить в стране «майдан»

Представители оппозиции и НПО, финансирование которых проходит из-за рубежа, хотят устроить в Грузии «майдан». Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к «майдану», кровопролитию и беспорядкам», — сказал парламентарий, комментируя планы по организации «мирной революции» в день местных выборов.

2 сентября вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Теа Цулукиани заявила, что радикальная оппозиция представляет экзистенциальную опасность для страны. Парламентарий подчеркнула, что оппозиция и финансируемые из-за рубежа НПО «являются деструктивными, выступающими против конституционного строя силами».

В июле премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны за четыре годы предотвратили четыре попытки совершить революцию. Глава грузинского кабмина указал, что против Грузии продолжается шантаж и ультиматумы, исходящие извне, однако даже в таких условиях страна может обеспечить стабильное экономическое развитие.

