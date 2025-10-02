В МИД РФ прокомментировали план Трампа по урегулированию в секторе Газа

Захарова: в этом плане есть вещи, которые Москва разделяет

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, заявила, что любые шаги и инициативы по нормализации ситуации заслуживают поддержки. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«В этом плане есть вещи, которые мы разделяем. <...> Мы исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки», — сказала Захарова.

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее премьер Израиля пригрозил ХАМАС уничтожением.