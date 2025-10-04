На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ХАМАС заявили, что нереально передать заложников в установленный Трампом срок

ХАМАС: передача пленных в течение 72 часов нереальна в нынешних условиях
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Освобождение израильских заложников, как того требует план президента США Дональда Трампа, нереально в нынешних условиях, которые сложились в секторе Газа. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, передача пленных в течение 72 часов — «лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах».

Также Абу Марзук отметил, что реализация пунктов плана американского лидера требует детализации и разъяснений.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа.

Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

В этот же день Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Он подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

По словам главы Белого дома, его мирный план, согласованный «великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем», дает ХАМАС «последний шанс» спасти оставшихся бойцов.

Среди прочего Трамп потребовал немедленного освобождения всех заложников и призвал «всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий».

Ранее в МИД РФ прокомментировали план Трампа по урегулированию в секторе Газа.

