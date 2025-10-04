На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Боливии назвал действия США в отношении Венесуэлы пиратством

Президент Арсе: действия США в отношении Венесуэлы являются пиратством ради нефти
David Mercado/Reuters

Вторжение американских самолетов в воздушное пространство Венесуэлы является пиратством ради получения нефти. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе в социальной сети X.

«Мы вновь выражаем нашу солидарность с братским президентом Николасом Мадуро и храбрым народом Венесуэлы, а также осуждаем враждебные действия Белого дома в отношении региона и его бесстыдное пиратство, цель которого — завладеть венесуэльской нефтью», — написал глава государства.

Арсе добавил, что странам региона следует «принять меры», которые позволяет Латинской Америке и Карибскому бассейну «оставаться зоной мира».

До этого газета Washington Examiner сообщила, что американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут специальная военная операция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об увеличении военных усилий США для смещения президента Венесуэлы.

